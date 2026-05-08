ヴィッセル神戸は8日、DF山川哲史に第二子が誕生したことを報告した。キャプテンの山川は今季リーグ戦で11試合に出場している。第二子の誕生に際して以下のようにコメントした。「先日、第二子となる女の子が生まれました。妊娠してから出産まで、命をかけて赤ちゃんを守り、生んでくれた妻には感謝と尊敬の気持ちでいっぱいです。また、チームの協力のおかげで出産にも立ち会うことができ、命の尊さを改めて実感しました。た