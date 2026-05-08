ソニーが同社Webサイト「α Universe」に、新製品のものとみられるティザーを掲出している。5月13日（水）22時30分にライブ配信で何かしらの発表がある模様だ。 メッセージとして打ち出されているのは「Ready for the next R」。αシリーズのカメララインアップの中でも、高解像モデルに付される「R」が強調されている。 ストレートに受け取れば、フルサイズミラーレスカメラ「α7R V