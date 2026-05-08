Ｒｅｂａｓｅ [東証Ｇ] が5月8日大引け後(15:30)に業績修正を発表。26年3月期の経常利益(非連結)を従来予想の7100万円→9900万円(前の期は4億9100万円)に39.4％上方修正し、減益率が85.5％減→79.8％減に縮小する見通しとなった。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の経常利益も従来予想の400万円→3200万円(前年同期は2億7700万円)に8.0倍増額し、減益率が98.6％減→88.4％