積水化成品工業 [東証Ｐ] が5月8日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比22倍の22.4億円に急拡大し、27年3月期も前期比15.6％増の26億円に伸びる見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期比2円増の17円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常損益は9.5億円の黒字(前年同期は2.1億円の赤字)に浮上し、売上営業利益率は前年同期の1.1％→3.6％に改善した