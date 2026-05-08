セブン銀行 [東証Ｐ] が5月8日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比0.4％減の301億円になり、27年3月期も前期比2.2％減の295億円に減る見通しとなった。3期連続減益になる。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比15.3％増の82.8億円に伸びた。 株探ニュース