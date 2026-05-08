オープンドア [東証Ｓ] が5月8日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の連結最終損益は11.3億円の赤字(前の期は1.2億円の赤字)に赤字幅が拡大し、6期連続赤字となった。なお、27年3月期の業績見通しは開示しなかった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終損益は0.3億円の赤字(前年同期は0.5億円の赤字)に赤字幅が縮小し、売上営業損益率は前年同期の-8.0％→7.6％に急改善した。 株探ニュース
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