エムケイシステム [東証Ｓ] が5月8日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常損益は2億4700万円の黒字(前の期は4000万円の赤字)に浮上し、従来予想の1億4000万円の黒字を上回って着地。27年3月期の同利益は前期比5.3％増の2億6000万円に伸びる見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比61.9％増の1億8300万円に拡大し、売上営業利益率は前年同期の11.6％→18.7％に急上昇し