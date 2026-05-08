カチタス [東証Ｐ] が5月8日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比28.3％増の178億円になり、27年3月期も前期比12.3％増の200億円に伸びを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。12期連続増収、3期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を78円→80円(前の期は56円)に増額し、今期も前期比10円増の90円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経