鳥羽洋行 [東証Ｓ] が5月8日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比11.0％減の16.1億円になったが、27年3月期は前期比14.5％増の18.4億円に拡大する見通しとなった。 同時に、今期の年間配当は前期の記念配当を落とし、普通配当120円にする方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比22.4％減の4.5億円に減り、売上営業利益率は前年同期の6.1％→5.6％に悪化