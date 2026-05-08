スガイ化学工業 [東証Ｓ] が5月8日大引け後(15:30)に決算を発表。26年3月期の経常利益(非連結)は前の期比10.2％減の5.7億円に減り、3期連続減益となった。なお、27年3月期の業績見通しについては売上高は65億円とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の経常利益は前年同期比3.9倍の3.7億円に急拡大し、売上営業利益率は前年同期の4.1％→14.0％に急改善した。 株探ニュース