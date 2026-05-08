松山競輪場のF2が開幕。日本競輪選手養成所129期、130期によるデビュー戦「ルーキーシリーズ」も始まり、ガールズによる5Rは在所成績1位の小原乃亜（おばら、23＝岩手）が快勝した。5番手追走から打鐘を聞いてスパート。残り1周のゴール地点で先頭に立ち、丸々1周、後続を寄せつけず、2着同着の伊藤梨里花、露谷菜々花に4車身差をつけてゴールした。「しっかり自分が動いてレースをつくっていこうと思っていた。車間を取って