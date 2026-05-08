お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が8日までに配信されたYouTube「カズレーザーと松陰寺のチルるーム【公式】」に出演。お笑いコンビの解散理由について持論を展開した。「コンビ解散」というテーマになると、カズレーザーは「『家族チャーハン』と『大自然』が解散したでしょう。今後も解散するヤツの話を結構聞きましたね」と切り出す。また「99.9％が不仲、これが理由ですもんね」というと、お笑いコン