◇女子ゴルフツアーワールド・サロンパス・カップ第2日（2026年5月8日茨城県茨城GC西C＝6718ヤード、パー72）メジャー第1戦の第2ラウンドが行われ、29位から出たツアー通算5勝の川崎春花（23＝村田製作所）が5バーディー、2ボギーの69で回り、通算1アンダーに伸ばした。ホールアウト時点で6位に浮上した。今月1日に23歳になったばかりの川崎が優勝戦線に加わってきた。「出だしからバーディーが取れたので、落ち着いて