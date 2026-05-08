NPB(日本野球機構)は8日、8月のファーム・リーグの試合について開催球場と開催時間の変更を発表しました。対象となったのは、西武2軍と巨人2軍の試合。8月11日にカーミニークで行われる予定だった試合が、ベルーナドームでの試合に変更となりました。あわせて開催時間についても変更となっています。なお当初の予定では12日からの2試合がベルーナドームで行われる予定となっていたため、これでベルーナドームでの同一カード3連戦と