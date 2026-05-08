卓球の世界選手権団体戦（英ロンドン）で４強入りを決めた男子台湾代表が、日本撃破に燃えている。７日の準々決勝で台湾は第１シードのスウェーデンと対戦。リーグ戦で中国を破った欧州の強豪を３―２で下し、４強入りを決めた。エースの林繇儒が第１試合でパリ五輪銀メダルのトルルス・モーレゴードに勝利。２―２で迎えた最終第５試合では、再び林繇儒が白星を勝ち取り、銅メダル以上を確定させた。台湾紙「聯