元Ｋ―１王者・武尊が８日までに自身のインスタグラムを更新。引退試合から１週間を迎えた心境を明かした。「引退試合から今日で一週間。沢山（たくさん）のお祝いの言葉 本当にありがとうございます。毎日ゆっくりコメントを全部読ませてもらってます」と書き始め、オフショットをアップ。「沢山の人達が喜んでくれてお祝いしてくれてやっと勝ったこと、引退したことを受け入れてきましたこの数ヶ月毎日試合のことを考え