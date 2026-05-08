フレッド・カーリーが公開陸上・男子100メートルの2022年オレゴン世界選手権金メダリスト、フレッド・カーリー（米国）の肉体が話題を集めている。昨年9月、ドーピング（薬物）容認の総合大会「エンハンスト・ゲームズ」への参戦を表明。トレーニング風景に海外ファンは驚いている。トレーニングジムとみられる場所で、黒のキャップに黒のショートパンツ姿で上半身裸になったカーリー。血管が浮き出た太い腕や、くっきりと割れ