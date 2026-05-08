ニッポン放送は８日、東京・有楽町の同局で定例社長会見を行い、檜原麻希社長が昨年発信した「クマ出没注意情報」について言及した。近年のクマ被害を受け、昨年は１１月から急きょ「ニッポン放送クマ出没注意情報」を期間限定で発信。１都６県の都県庁が出している情報に加えて全国的なニュースも扱った。クマに限らず同局が動物についての注意報を出すのは開局以来初めての試みとなった。檜原社長は「昨年（放送の）仕組