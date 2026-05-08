資料救急車 高松市消防局は8日、「119番通報を受けたにもかかわらず、出動指令を怠った事案があった」と発表しました。 高松市消防局によると、7日午後4時1分、情報指令課に「60代男性が頭部を打撲した」と男性の家族から119番通報が入りました。この時は聞き取り内容から救急出動は行わず、救急電話相談窓口（#7119）を案内したということです。 男性の家族が救急電話相談窓口に相談したところ、「救急車を呼んだ方が