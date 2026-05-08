名古屋地裁当時6〜8歳の女児5人にわいせつな行為をして、その様子をスマートフォンで撮影したとして、不同意わいせつや性的姿態撮影処罰法違反（撮影）などの罪に問われた名古屋市南区の無職加藤大地被告（41）に、名古屋地裁は8日、懲役12年（求刑懲役18年）の判決を言い渡した。判決理由で入江恭子裁判長は「人目のない場所に女児を連れ込み、性欲の赴くままにわいせつ行為を繰り返した」と指摘。態様の悪質さは際立ち、女児