元衆議院議員の金子恵美氏が８日、ＴＢＳ系「ゴゴスマ〜ＧＯＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」で、この日行われた元ジャングルポケット・斉藤慎二被告の第３回公判について言及した。この日は不同意性交などの罪に問われた斉藤被告の公判の内容を報じた。検察側の証人として、斉藤被告と被害者の女性が出演予定だった番組のディレクターが出廷。ロケの６日後に、被害があったことを知り、「信じられなかった」「ロケでそういうことがロケ