元日本代表監督で鹿島のクラブアドバイザーを務めるジーコ氏（73）が8日、鹿嶋市内のクラブハウスで取材に応じた。チームはJ1百年構想リーグ東地区で首位に立ち、早ければ次節の10日横浜M戦で1位が確定する。前回来日した昨年12月に9年ぶりのリーグ制覇を見届けたジーコ氏は「昨年つくったベースが土台として固まっている。それに上乗せしてチームが強くなっているのが、しっかり数字にも出ていると思う」と2年目を迎えた鬼木