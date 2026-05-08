King & PrinceとM!LKがそれぞれのSNSにてコラボ動画を公開した。 （関連：【画像】King & Princeの「Theater」を全力で踊る塩粼太智と、隣で踊りにくそうな佐野勇斗） M!LKのTikTokでは、「爆裂愛してる」で永瀬による〈ば・く・れ・つ〉が決まるものの、続いて髙橋がスタイリッシュなアレンジの〈ば・く・れ・つ〉を披露し、佐野から「なんで？」とツッコミを入れられるという動画となっている。 Ki