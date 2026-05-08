『ポケットモンスター』シリーズ30周年を記念した「一番くじ Pokémon 30th ANNIVERSARY vol.1」が、5月30日より順次発売されることが発表された。 【画像あり】相棒は見つかった？カントーからシンオウまでの12匹が勢揃い 本商品は、書店、ホビーショップ、ドラッグストア、一番くじ公式ショップ、ポケモンセンターなどで展開される一番くじシリーズの新商品。1回750円（税込）