シンガポール航空は、ヨーロッパ路線を段階的に増便し、高まる需要に対応する。7月13日からシンガポール〜マンチェスター線を週5往復から1日1往復、10月25日からシンガポール〜ミラノ線を週4往復から1日1往復、10月26日からシンガポール〜ミュンヘン線を週7往復から週10往復に増便する。また、シンガポール〜ロンドン/ガトウィック線も10月25日から1日2往復に増やし、シンガポールとロンドン間を1日6往復で結ぶ。10月26日からシン