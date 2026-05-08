現在、U-17アジアカップがサウジアラビアで行なわれている。小野信義監督のもと、カタールとの初戦を３−１で制した日本は、９日に中国と相まみえる。この中国戦は、日本人対決でもある。中国を率いるのは浮嶋敏監督だからだ。現在58歳の浮嶋監督は、湘南ベルマーレを経て、2024年から中国のアンダー世代で指揮を執っている。中国メディア『網易』によれば、そのベテラン指揮官が、母国との対戦を前にインタビューに対応。大