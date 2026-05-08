兵庫県は、２０２８年度までに米国などに置く三つの海外事務所を廃止する方針を固めた。厳しい財政状況を受けた事業見直しの一環で、これまでの姉妹都市交流の支援事業などについて、現地の国際団体に引き継ぐことを検討している。三つは、ワシントン州、パリ、香港の事務所。今年度からそれぞれ１か所ずつ廃止していく計画で、２８年度には県の海外拠点がゼロになる見通しだ。いずれの海外事務所も県職員１人が常駐して県産品