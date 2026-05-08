元大阪市長で弁護士の橋下徹氏（56）が8日、カンテレ発フジテレビ系情報番組「旬感LIVEとれたてっ！」（月〜金曜午後1時50分）に出演。6日に磐越道で発生した、高校生1人が死亡したマイクロバス事故をめぐり、亡くなった男子生徒の通う北越高校と、マイクロバスを手配した蒲原鉄道の主張が食い違っている件で、高校側の責任を指摘した。事故は6日午前7時40分ごろ、福島県郡山市の磐越自動車道で発生。福島県警は8日、自動車運転