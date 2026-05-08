「ＭＬＢ公式サイト」は７日（日本時間８日）、「スクバルはどれくらいの期間欠場するのか？元チームドクターの見解はこちら」との記事を配信した。昨季サイ・ヤング賞左腕タリク・スクバル投手（２９＝タイガース）が６日（同７日）、左肘の遊離軟骨（通称関節ネズミ）除去手術を受けた。同サイトはメッツとドジャースでチームドクターを務めたジョシュ・ダインズ医師を取材した。今回のスクバルの件には関わっていないとい