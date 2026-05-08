ノーベル製菓は、ハード系グミ「ペタグーグミ ゴールデンパイン味」をリニューアルし、5月18日より全国で発売する。シリーズ誕生から6年目を迎える「ペタグーグミ」リニューアル企画の第3弾商品。価格はオープン価格。「ペタグー」シリーズは、2019年10月発売の「コーラ味」以降、“薄くて硬い”独自食感を特徴とするハード系グミブランドとして展開している。今回のリニューアルでは、噛むほどに広がる濃厚な味わいを目指してアッ