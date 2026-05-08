タレントの菊地亜美、ユージが８日、東京・宇田川町に開店するブランドリユースショップ「ＢＲＡＮＤＯＦＦＳＨＩＢＵＹＡ」「ＲｏｄｅｏＤｒｉｖｅＳＨＩＢＵＹＡ」のオープニングイベントに出席した。涼しげな青のワンピース姿で登場した菊地は「買いたいなって思うものがある。オープンしたてで品ぞろえが良く、プライベートでもじっくり見たいです」と声を弾ませた。私物の査定も体験。「売る気はないですけど、