資料 東京商工リサーチ岡山支店によりますと、4月に倒産した岡山県の企業（負債額1000万円以上）は15件で、4カ月連続で2桁台となりました。前月より2件減少していて、負債総額は7億6千万円でした。 地区別では、倉敷市が5件、岡山市が4件、津山市が3件、笠岡市、備前市、岡山県和気町が1件でした。 産業別では、建設業が5件、サービス業他が4件、製造業、卸売業、小売業がそれぞれ2件でした。 原因別では