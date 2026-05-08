タレントのユージが８日、東京・宇田川町に開店するブランドリユースショップ「ＢＲＡＮＤＯＦＦＳＨＩＢＵＹＡ」「ＲｏｄｅｏＤｒｉｖｅＳＨＩＢＵＹＡ」のオープニングイベントに菊地亜美と出席した。公開査定を体験したユージは「緊張する」と言いながら、妻にプレゼントしたカルティエのネックレスとグラフのダイヤのネックレス２本を持参した。カルティエのネックレスは妻と交際していた２０１０年頃に購入したも