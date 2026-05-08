お笑い芸人の村上ショージが８日、都内で初の生き言葉展「村上ショージ生き言葉展〜明日より今日〜」の合同取材会を行った。長年熱望していた企画がついに実現。２２日から３日間、大阪・ＬＡＵＧＨ＆ＰＥＡＣＥＡＲＴＧＡＬＬＥＲＹで開催される。描き下ろしの「ダルマの絵」と心に響く「言葉」の数々を展示される。最終日にはなんばグランド花月で、記念のライブも開催予定だ。生き言葉展を熱望していた理由につい