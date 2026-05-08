ＥＸＩＬＥＴＡＫＡＨＩＲＯが２０年前の懐かしショットとともに、本名を公開した。ＥＸＩＬＥ公式アカウントが８日までに更新され、２００６年に開催された「ＥＸＩＬＥＶＯＣＡＬＢＡＴＴＬＥＡＵＤＩＴＩＯＮ２００６〜ＡＳＩＡＮＤＲＥＡＭ〜」を回顧。「のちにＥＸＩＬＥＶＯＣＡＬの座を勝ち取る田粼敬浩」と説明し、当時のＴＡＫＡＨＩＲＯの写真がアップされた。髪は長めで、ちょっとヤンチャ