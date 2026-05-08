ニッポン放送は８日、東京・有楽町の同局で定例社長会見を行い、檜原麻希社長が３月に行われたＷＢＣ（ワールド・ベースボール・クラシック）中継について言及した。２００６年の第１回から全大会を放送。今回はベスト８で敗退したが「多くの日本人メジャーリーガーが参加した。大会の認知度もピークにあった。中継できたことをうれしく思う」と振り返った。映像ではネットフリックスが独占配信した影響にも触れ、同局の中継