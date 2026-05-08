タレントでモデル・peco（30）が8日に自身のX（旧ツイッター）を更新。通学中の小学生を巡り、戸惑ったエピソードを報告した。pecoは「今朝（愛犬の）アリソンのお散歩してたら、通学中の小学校2〜3年生くらいの女の子がいたんやけど、ランドセルでスカートの後ろがめくれあがっててひとりで歩いてたし、周りにわたし以外おらん道やったし、きっと知らない人と話したらあかんと教わってるやろうから突然話しかけたらこわい