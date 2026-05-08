◇プロ野球セ・リーグ中日ー巨人（5月8日、バンテリンドーム）巨人の森田駿哉投手が1軍に合流しています。森田投手は10日に今季、初めて1軍で先発登板する予定となっています。3年目の29歳。開幕2軍スタートとなり、2軍でのローテーションを守ってきました。4月25日の中日との2軍戦では9回126球を投げ、勝利を挙げました。カリステ選手、石川昂弥選手や福永裕基選手らを擁する打線相手に完封勝利でした。