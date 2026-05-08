衆院国家基本政策委員を務める自民党の御法川信英、中道改革連合の赤羽一嘉両氏が8日、国会内で協議し、高市早苗首相と野党党首による党首討論を月内に開催する方向で合意した。20日か27日を念頭に、日程を引き続き調整する。