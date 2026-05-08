ＢＴＳやＴＯＭＯＲＲＯＷＸＴＯＧＥＴＨＥＲらを擁する韓国の芸能プロダクション・ＨＹＢＥ（ハイブ）が、女性グループ制作に特化した新たなレーベル「ＡＢＤ」を設立したことを明らかにしたと８日、現地メディアの聯合ニュースなどが報じた。記事によると「ＡＢＤ」は、ブランドスローガンである“ＡＢｏｌｄＤｒｅａｍ”を略したもので、Ａ・Ｂの次がＣではなくＤを想像するような「柔軟な発想を重視する」ことを意