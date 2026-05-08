モーニング娘。’26の公式Xが8日に更新。メンバーの井上春華（20）が急性咽頭炎と診断されたと発表した。「モーニング娘。’26井上春華に関するお知らせ」と書き出して「いつもモーニング娘。’26、ハロー！プロジェクトを応援していただき、ありがとうございます」とコメント。「メンバーの井上春華ですが、喉の不調を訴えた為、医師の診察を受けた結果、急性咽頭炎と診断されました。現段階で、声が出しづらく、歌う事が難し