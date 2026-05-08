私はチヒロ（32）。子どもはタクミ（8歳）、ユウ（5歳）、アキラ（2歳）。私は正社員で働いているので、保育園や学童、習い事などで、実家の手を借りながらなんとか子育てをしています。今日は久しぶりの平日休みだったので、保育園が終わった後に、次男の同級生のママ友たちと、公園で楽しい時間を過ごしました。なのに保育園の別グループにいるリサちゃんから「ユウくんが他の子にぶつかって怪我をさせていた」と大げさな電話が