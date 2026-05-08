＜みずほアメリカズ・オープン初日◇7日◇マウンテンリッジCC（ニュージャージー州）◇6735ヤード・パー72＞ニューヨーク・シティからほど近いニュージャージー州のマウンテンリッジCCが今年の「みずほアメリカズ・オープン」の舞台。初日の早朝、午前7時37分スタートのツアー通算5勝のミシェル・ウィー・ウエスト（米国）は「ぜんぜん緊張していない…と思っていた」という。それが1番ティイングエリアに立つと「わあ…どういう