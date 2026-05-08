現役時代は日本代表にも選出され、Jリーグ開幕後はヴェルディ川崎の監督として2連覇を達成した松木安太郎さん。現在は解説として人気だが、ゴルフ歴30年で、ベストスコア77という腕前。しかし、今まで一度もシャフトフィッティングを受けたことがなかったという。人生初のフィッティングを受けた結果は一体どうなったのか……？【写真】松木さんが11ヤード伸びた『24ベンタス ブラック』はどこが一番硬い？シャフト情報大公開松