＜みずほアメリカズ・オープン初日◇7日◇マウンテンリッジCC（ニュージャージー州）◇6735ヤード・パー72＞先週、米女子ツアー自己最高位となる9位タイに入った原英莉花が、4バーディ・2ボギーの「70」で回り、首位と4打差の10位タイ。2戦連続トップ10入りに向けて好発進を見せた。〈連続写真〉原英莉花は何が変わった？ダウンからの“浅い沈み込み”に注目出だしの1番から幸先よくバーディを奪ったが、続く2番ではボギー。8