熊本県八代市の新庁舎建設工事を巡る汚職事件で、あっせん収賄容疑で逮捕された市議の成松由紀夫容疑者（５４）らが工事の入札公告前、市への働きかけを依頼してきた企業に謝礼を要求していた疑いがあることが捜査関係者への取材でわかった。警視庁などは、見返りを得る目的で入札に介入したとみて調べている。同庁と熊本県警の合同捜査本部は７日、成松容疑者のほか、市内の建設会社「園川組」代表取締役の男（６１）、元市議