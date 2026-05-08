4日、中国・湖南省の花火工場で起きた爆発事故で、地元当局は死者が37人に増えたことを明らかにしました。この事故は4日、湖南省瀏陽市の花火工場で爆発があったもので、これまで26人が死亡、61人がけがをしたと伝えられていました。中国国営の中央テレビによりますと地元当局の捜索の結果、8日時点で死者は37人に増え、51人がけが、1人が行方不明になっているということです。事故を受け地元当局は省内での花火や爆竹の生産を全面