災害時の仮設トイレについて、ＮＰＯ法人「日本トイレ研究所」（東京都）が全国の自治体に調査したところ、回答したうち６割以上が必要数を試算していないことが分かった。万一の際にトイレが不足し、被災者の生活環境を維持するために示されている国際的指標のスフィア基準を満たせない懸念がある。識者は「災害関連死を防ぐためにも事前の算定が必要」と指摘する。（赤沢由梨佳）避難所などのトイレ問題の改善に取り組む研究