群馬県高崎市の住宅で、干してあった女性用下着を盗んだとして男が再逮捕されました。【映像】車に向かう松本容疑者の様子男は先月、同じ住宅で張り込み捜査をしていた警察官に現行犯逮捕されていました。松本英明容疑者（37）は3月、高崎市の住宅の物干し場から40代の女性の下着1枚を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、女性から被害の相談を受け張り込み捜査をしていた警察が、先月、同じ物干し場に現れて下