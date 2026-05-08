スペイン１部レアル・マドリードは７日に、練習中に衝突したＭＦフェデリコ・バルベルデとＭＦオレリアン・チュアメニに関して「それぞれ懲戒手続きを開始することを決定しました。クラブは、内部手続きが完了次第、両手続きの結果についてお知らせいたします」との公式声明を発表した。スペイン名門の内部崩壊を象徴させる事件となった中、２人はいかなる処分を受けるのか。Ｒマドリード情報を主に扱うスペインメディア「ディ